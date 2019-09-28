شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تركية معارضة تعلن إفلاس أول مصنع مجوهرات تركي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل الأزمة الاقتصادية التركية، دفعت عدد كبير من الشركات لإعلان إفلاسها، حيث ذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن الأزمة الاقتصادية تعتصر المستثمرين فى تركيا، ومنذ أكثر من عام تعلن الشركات والمصانع تعثرها عن سداد مديونياتها، وتضطر لطلب تسوية إفلاس.
وقالت الصحيفة التابعة للمعارضة التركية، إن مصنع Temizocak للمجوهرات والمشغولات الذهبية، الكائن فى مدينة إزمير غرب تركيا، قبلت المحكمة التجارية، طلب تسوية إفلاس تقدم به من أجل إعادة جدولة مديونياته المتعثرة، حيث أن المصنع يعتبر الأولى فى مجال المشغولات والمجوهرات فى تركيا، إذ يعمل فى هذا المجال منذ 83 عامًا، وافتتحت أول فرع له فى عام 1974.
وأضافت الصحيفة، أن المحكمة التجارية الابتدائية فى إزمير أصدرت قرارًا، فى 10 سبتمبر الجارى، بمنح الشركة مهلة مؤقتة لمدة 3 أشهر، مع تعيين وصى مالى وإدارى عليها، مع منح الدائنين حق الطعن على القرار خلال 7 أيام من تاريخ إصدار الحكم، حيث يعنى طلب تسوية الإفلاس، منح الشركات مهلة لجدولة ديونها مع حمايتها من اتخاذ إجراءات حجز عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة تركية معارضة تعلن إفلاس أول مصنع مجوهرات تركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.