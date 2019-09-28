"مستقبل وطن": المصريون صنعوا "ملحمة وطنية" لإفساد مخططات الفوضى



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

وجه المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الشكر لكل وطني مخلص أدرك جيدًا حجم المخطط الإرهابي الذي يحاك ضد وطنه؛ ولم يتوانى عن دعم ومساندة مؤسسات بلاده ضد جماعة مارقة ومأجورة.

وقال رشاد، في بيان اليوم السبت، إن المصريين صنعوا بالأمس الجمعة 27 سبتمبر؛ اليوم الذي اختارته الجماعة الإرهابية لإحداث الفوضى، ملحمة وطنية، وعرس تاريخي، وعبور جديد، ورسالة حازمة تفيد بمدى إدراكهم للحرب القذرة إلى يشنها أعداء الوطن من الداخل والخارج، مؤكدًا أن هذا هو المعدن الحقيقي للشعب المصري الذي يظهر وقت الشدائد.

وأشار رئيس مستقبل وطن، إلى أن الآلاف الذين دفعتهم وطنيتهم للنزول للميادين دعمًا لمؤسسات بلدهم؛ كتبوا شهادة وفاة جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية، ووجهوا لحلفائها في الداخل والخارج صفعة قوية؛ فضحوا بها زيف أكاذيبهم وادعاءاتهم الباطلة، التي يستهدفون بها شق الصف الوطني من خلال حروب الجيل الرابع.

وأضاف رشاد، أن هذه الملحمة العظيمة رسالة تؤكد وبما لا يدع مجالًا للشك بأن المصريون يدًا واحدة وعلى قلب رجل واحد؛ داعمين لقيادتهم السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي زعيم الأمة المصرية والعربية الذى انتشل البلاد من ضيعتها وأعادها لمكانتها الرائدة إقليميًا ودوليًا، وقواتهم المسلحة وشرطتهم الباسلة.