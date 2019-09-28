"الأوقاف": مصر تمتلك تاريخًا عريقًا للتسامح الديني لا نظير له

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مصر تمتلك تاريخًا عريقًا للتسامح الديني لا نظير له في الحضارة الإنسانية ، وسعيها المستمر لتحقيق التسامح الديني.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الأوقاف، اليوم السبت، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والنائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، لبحث ترتيبات ملتقى سانت كاترين المقرر عقده شهر أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن ملتقى سانت كاترين للتسامح الديني (هنا نصلي معا) المقرر عقده شهر أكتوبر المقبل سيتحول هذا العام من المحلية إلى العالمية، وهو أنموذج للعيش المشترك، وللروح الوطنية المصرية التي تحقق المواطنة المتكافئة بين المصريين جميعًا، ورسالة للإنسانية جمعاء عن تسامح الأديان، وأن رسالة الأديان الحقيقية هي رسالة سلام للدنيا وما فيها.

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وكشف وزير الأوقاف عن وضع حجر الأساس لمسجد يتناسب مع المكانة التاريخية لمدينة سانت كاترين وحاضرها ومستقبلها كمدينة للسلام وتسامح الأديان والعمل على تحقيق التسامح الديني.

ولفت الحاضرون إلى أن ملتقى سانت كاترين يظل فريدًا لأنها سانت كاترين واحدة بكل خصوصياتها التاريخية والجغرافية يتعانق فيها المسجد والدير عبر تاريخ طويل من تسامح الأديان و يقدم سالة للإنسانية جمعاء من مصر عن تسامح الأديان.

وأكد "جمعة" أن مصر كانت وستظل بإذن الله ملاذا آمنًا لكل من يعيش فيها أو يحتمي بحماها ، وأنها لم تتخل يومًا ما في تاريخها عن توفير الأمن والأمان لأبنائها أو قاصديها أو الوافدين إليها وأنها استوعبت الحضارات الإنسانية، وخرجتها بطابع خاص هو الروح المصرية السمحة المؤمنة الواعية بمقاصد الأديان وتلاقي الحضارات وحوار الثقافات.