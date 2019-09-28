وزير الشباب ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع "أهالينا 2" بحي السلام أول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم السبت، مشروع أهالينا 2 بمدينة السلام، والذي يعد أحد المشروعات السكنية الجديدة التي تقيمها المحافظة لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الأولى والثانية، ويجري إنشائه بتعاون وإشراف المنطقة المركزية العسكرية.
يضم المشروع المقام على مساحة 15 فدانًا، نحو 36 عمارة سكنية بإجمالي 1400 وحدة سكنية، منهم 12 عمارة (أرضي - 9 طوابق علوية)، و24 عمارة أخرى مكونة من (أرضي - 12 طابق علوي).
تبلغ مساحة الوحدة السكنية 90 م2 عبارة عن 3 غرف وصالة، بالإضافة إلى 176 محلًا تجاريًا بمساحة 45م2 للمحل، إلى جانب إنشاء 4 مولات تجارية، كما يضم المشروع مركز شباب نموذجي يشمل مبنى اجتماعي وآخر إداري وملعبين خماسي وحمام سباحة.
كما يشمل المشروع مسجد وكنيسة ومدرسة تضم 28 فصلًا ومركز طبي، وخزان مياه يسع لـ1400م3 للطوارئ وتغذية المشروع وحنفيات الحريق، ويلغت نسبة التنفيذ في المشروع فيما يخص الإنشاءات الخرسانية والمعمارية حوالي47%.
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