مصر تفوز بعضوية المنظمة الدولية للطيران المدني

محمد اسماعيل - القاهرة - مونتريال - أ ش أ:
فازت مصر بعضوية المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو" في التصويت الذي تم اليوم السبت بمقر المنظمة بمدينة مونتريال بمقاطعة "كيبيك" الكندية.
وحصلت القاهرة على 154 صوتا من إجمالي عدد الأصوات لاختيار أعضاء المجلس الجديد للفترة من 2020 حتى 2022 ، وحلت مصر في المركز الأول بين الدول العربية والإفريقية في التصويت.
وشاركت مصر في الاجتماع بوفد كان يضم وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري وسفير مصر لدى كندا أحمد أبوزيد.
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