أمين اتحاد الكتاب العرب: أمننا القومي يرتبط بأمننا الثقافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

قال الدكتور علاء عبدالهادي، الأمين العام الجديد لاتحاد الكتاب والأدباء العرب ورئيس اتحاد كتاب مصر، إن أمننا القومي يرتبط بأمننا الثقافي، ما يحتم علينا وضع رؤيةٍ تكاملية بين اتحاداتنا العربية، ترنو إلى تكثيف العمل المشترك، وخلق قنوات جديدة للتفاعل المثمر بين هيئاتنا لتحقيق المصالح العليا المشتركة التي نصبو إليها.

وأضاف رئيس اتحاد كتاب مصر -خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم السبت عقب انتخابه أمينا عاما لاتحاد الكتاب العرب- أن تميزَ العَلاقةِ التاريخية بين اتحاداتنا تجعلنا نبذل أقصي جهودنا لمواجهة الأخطار الكثيرةِ التي تواجه المجتمع العربي والمحافظة علي ثوابت ضميرنا الثقافي العربي.

وأكد أن أوطانُنا العربية تتعرض حاليا لخطر التطرف والإرهاب و يجب أن نبادر جميعا متكاتفين إلى مقاومته على المستوى الثقافي دون مهادنة، لتجفيف منابعه وإبطالِ مبادئه التي قام عليها، ولن يكونَ ذلك ناجعا إلا عبر دعم البنية الثقافية للمواطن العربي.

وأوضح أن وضعِ آليات قوية ما بين رؤساءِ الاتحادات العربية ستكون علي رأس أولويات الاتحاد في الفترة القادمة ليصبح للاتحاد صوتٌ قوي ومؤثر في الإعلام العربي وفي وضعِ السياسات الثقافية العربية, وفي حماية حرية الإبداع والمبدعين.

وأشار إلى أنه من ضمن الأولويات أيضا حماية اللغة العربية لأنها وعاءُ حضارتنا وموئلُ تاريخنا، التي ما زالت تهز وجدان الشجي، وسنسعى معا إلى المحافظة على ثوابت هويتنا الوطنية، ومن أهم مهماتنا هو دعم حرية التفكير والرأي والإبداع، وكذلك وضع مشروع تكاملي للنشر المشترك بين بلداننا من خلال هيئاتنا الأدبية والثقافية على المستويين الرسمي وغير الرسمي.

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ونوه عبدالهادي بضرورة البدء في إنشاء موقع إلكتروني متعدد اللغات ليكون سفيرا للاتحاد العام على المستويين العربي والدولي, ولن نغفل الأهمية الكبيرة لمشروعات الترجمة العكسية.

بدوره، قال الشاعر يوسف شقرة رئيس اتحاد كتاب الجزائر ونائب رئيس اتحاد الكتاب العرب، إن ما تتعرض له مصر حاليا هو مؤامرة ارهابية، معربا عن تمنياته أن تتخطى مصر هذا العدوان، لتظل مصر كما كانت دائماً مصدر القوة الذي يحتمي به العرب جميعا.

وأكد شقرة أن اختيار مصر بالتوافق والاجماع ليس محل صدفة، بل تعبير منا جميعا على لم الشمل واستكمال للخطوات التى اتخذت فى فترة الشاعر الراحل حبيب الصايغ، لمسيرة تخدم جميع الكتاب العرب، مشيرا إلى أن الشاعر علاء عبد الهادى له رؤية ثاقبة سوف نحاول الاستفادة منها خلال فترة رئاسته لاتحاد الكتاب والأدباء العرب.

وقدم رئيس اتحاد كتاب الجزائر الشكر للرئيس الجديد للاتحاد وجميع أعضاء النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر على مجهوداتم في استضافة الوفود العربية.

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