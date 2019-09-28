رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لـ أبوالعينين: ليس من حق أى دولة حرمان أخرى من حصتها بالمياه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد باندي، إنه ليس من حق أي دولة أن تمنع المياه أو تنقض اتفاقياتها مع دولة أخرى حتى في حالة الحرب بين الدولتين، فالمياه حق من حقوق الإنسان، مضيفًا أن أزمة سد النهضة تكمن في إثيوبيا "دولة المنبع" وأن تلك المشكلة يجب أن تحل عن طريق التفاوض.

وأوضح رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال لقائه رجل الصناعة محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، وعدد من أعضاء البرلمان الأورومتوسطي، أن حل أزمة سد النهضة ستكون أولى اهتماماته خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتدخل بشكل سريع ويعقد اجتماعًا مع الأطراف الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا"؛ للوصول إلى حل دبلوماسي لتلك الأزمة.

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: سأعقد اجتماع ثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان لحل أزمة سد النهضة

وخلال اللقاء ناقش محمد أبو العينين، حديث الرئيس السيسي عن أزمة سد النهضة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحذيره من خطورة الأزمة على المنطقة، ومدى تأثير السد على مصر وتعنت أديس أبابا في التعامل مع تلك الأزمة.

وأكد "أبو العينين" لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الرئيس السيسي استعرض أزمة سد النهضة أمام المجتمع الدولي لخطورتها على المنطقة وكذلك للتدخل وحل الأزمة سياسيا عبر التفاوض بشكل سلمي يحفظ حقوق مصر في حصتها بمياه النيل وكذلك الحق المشروع لإثيوبيا فى التنمية، وجاء ذلك لحرص الرئيس السيسي على العلاقات القوية بين دول القارة، فالموقف الأثيوبي تجاه الأزمة يعد تعدٍ على القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه وبدول حوض النيل.

أبو العينين لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: السيسي كشف تفاصيل أزمة سد النهضة للمجتمع الدولي لحل القضية بالتفاوض Advertisements

وأضاف أن مصر ليست ضد إثيوبيا في بناء سد النهضة، وأن الرئيس السيسي مهتم للغاية باستمرار ودعم قوة العلاقات المصرية مع الدول الأفريقية، والتعاون سويا كأبناء قارة واحدة من أجل مستقبل أفضل للقارة السمراء وأبنائها، وأن الرئيس السيسي بذل جهدًا كبيرًا وحقق العديد من الإنجازات خلال الفترة الحالية منذ توليه رئاسة الأتحاد الأفريقي، وذلك سواء فى تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، أو رسم الرؤي للقارة السمراء لتحقيق تقدمًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الرئيس السيسي كان خير سفير وممثل للقارة الأفريقية فى المؤتمرات والمحافل الدولية المهمة فى قمة العشرين، وقمة الدول الصناعية السبع الكبري "جي 7" ومؤتمر طوكيو الدولي لتنمية أفريقيا "تيكاد7" حيث استطاع أن يعبر عن آمال وطموحات القارة الأفريقية وأن يصل بصوت أبنائها إلى العالم.

وأوضح "أبو العينين" لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الرئيس السيسي يعتز بأفريقيا وشعوبها ويريد تحقيق طفرة كبيرة فى القارة السمراء وأن تتحول إلى قارة عظمي متقدمة بثرواتها الهائلة وبأيدي أبنائها.

أبو العينين: السيسي طرح أزمة سد النهضة بالأمم المتحدة لخطورتها على المنطقة

وأضاف أن "مشكلة أزمة سد النهضة تؤرق الشعب المصري، وأن الرئيس السيسي أكد أن مصر ليست ضد إثيوبيا فى أن تحلم بالتنمية، ولكننا نتحدث عن حقوقنا التاريخية، والتي لا يجب أن تنخفض نهائيا، فعندما تم توقيع اتفاقية تنظيم المياه بين دول حوص النيل منذ أكثر من 100 عام كان الشعب المصري وقتها عدد سكانه 20 مليون نسمة فقط، وكنا نحصل على 55 مليار متر مكعب مياه، اليوم .. نحن أكثر من 107 مليون نسمة، والمفترض أن كمية المياه تزيد ولا تقل، وعلى العكس نجد اليوم الجانب الأثيوبي يصر على موقفه ولا يحترم الاتفاقيات التي توقع أو البرامج التي يتم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث ويخلف ما يتفق عليه، ولا يلتزم بأي شىء ويصعد من تلك الأزمة".

وأوضح أبو العينين أن دخول إثيوبيا حاليًا مرحلة ملىء السد بشكل أحادي دون وجود اتفاقيات وإطار تنظيمي لتلك المرحلة بمشاركة الدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا" مؤشر خطر، يعني تقليل كمية المياه التي تصل إلينا، وتعطيش المواطن المصري، وتدمير الرقعة الزراعية، والتأثير على انتاج الكهرباء، وهذا الأمر سيحدث مخاطر كثيرة بالنسبة لمصر، ومياه النيل بالنسبة لنا آمن قومي "مسألة حياة أو موت".