"ماسرقتش حاجة".. سر 500 جنيه وهاتف صيني في مقتل شاب بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ملابسات جديدة في مقتل شاب على يد خفير خصوصي بمركز كرداسة.

بلاغ تلقاه اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، من مأمور قسم شرطة كرداسة بالعثور على جثة شاب بمنطقة الرشاح.

شكل العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة تنسيقا مع قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط وحدة مباحث كرداسة.

جهود البحث والتحري التي قادها العميد طه فوده رئيس مباحث قطاع أكتوبر، توصلت إلى أن شابا اصطحب المجني عليه ويدعى "مصطفى الشيخ" 17 سنة، وتوجها إلى مخزن بدائرة المركز دون إخباره بالسبب، إذ تسلل الأول إلى الداخل واستولى على هاتف محمول "صيني" خاص بالخفير، وفر هاربا.

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حسب تحريات الرائد خالد المرشدي معاون أول مباحث كرداسة، باع المتهم الهاتف مقابل 500 جنيه دون معرفة الضحية "مصطفى".

الخفير المعين على المخزن قام بتفريغ كاميرات المراقبة التي التقطت الشابين، واستدرج اثنان من زملائه المجني عليه، واعتدوا عليه بالضرب المبرح مع تأكيده على عدم تورطه في سرقة الهاتف قائلا "أنا ماسرقتش حاجة" حتى فارق الحياة متأثرا بإصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تجمع الأهالي على صوت الصراخ واستغاثة "مصطفى" إلا أن الخفراء أخبروهم "مسكنا حرامي" وتكشف المستور لدى وصول قوات الشرطة بقيادة المقدم إسلام سمير رئيس المباحث ومعاونه النقيب إسلام شوق.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.