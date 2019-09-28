بالأرقام.. جهود 7 إدارات بقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كثف قطاع الأمن الاقتصادي والإدارات العامة التابعة لمباحث الأموال العامة، وشرطة البيئة والمسطحات، وشرطة التموين والتجارة، وشرطة النقل والمواصلات، وشرطة الكهرباء، ومباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من الحملات الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات التي قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط 1128 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1017 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها "مواد بترولية، أسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائي وغير غذائي، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات في مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية".

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وأثمرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 10746 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات لشروط التعاقد، ونجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في ضبط 484 قضية متنوعة.

ونجحت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 168 قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحر مدين لمصلحة الضرائب".

وأسفرت الجهود في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي عن ضبط 4 قضايا متنوعة، وأثمرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط 8 قضايا "مصنفات سمعية وبصرية، بث فضائيات".

هذا وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.