زورا أختام للخارجية.. إحالة مدير بمركز الاعتماد البريطاني وآخرى للمحاكمة الجنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمر النائب العام بإحالة مدير قسم الدورات التدريبية بمركز الاعتماد البريطاني وآخرى إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهما بتزوير محررات رسمية تابعة للخارجية وجامعات أجنبية.

ودكرت التحقيقات، أن المتهم الأول قام بإدارة مركز الاعتماد البريطاني بدون تراخيص بالاشتراك مع المتهمة الثانية التي تخصص نشاطه في إيهام المواطنين بإعطائهم دورات تدريبية في مختلف المجالات معتمدة من جامعات وكليات أجنبية مقابل التحصل على مبالغ مالية.

وجاء بالتحقيقات أنه المتهم يقوم باستخدام جهار حاسب آلي وطابعة وأدوات أخرى بتزوير تلك الشهادات بطريق الاصطناع وأمكن ضبط تلك المحررات العرفية ومحرر رسمي ممهور بخاتم شار الجمهورية المنسوب صدوره لمكتب تصديقات الخارجية بالسادس من أكتوبر واستعمال المحرر الأخير وترجمته بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية واشتراك المتهمان وآخر مجهول في تزوير تلك المحررات.