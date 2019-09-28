أخبار مصر | سليمان وهدان:  يجب على الشباب مواجهة حروب الجيل الرابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سليمان وهدان: يجب على الشباب مواجهة حروب الجيل الرابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه النائب الوفدي سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الشكر للمستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وأعضاء الهيئة العليا للحزب وشباب الوفد وجميع الوفديين على هذا المعسكر الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

جاء ذلك خلال المحاضرة الأخيرة بعنوان «مستقبل الإعلام فى مصر»، في معسكر شباب الوفد المقام في مدينة العين السخنة بحضور 200 شاب وفدي، وعدد من قيادات حزب الوفد وشباب بيت الأمة، وعدد من أعضاء الهيئة البرلمانية الوفدية.

وأوضح "وهدان" أن القيمة التاريخية والوطنية لحزب الوفد كبيرة جدا وفي هذه المرحلة فإن قيمة الوفد في شبابه ورجاله، مشددا على أن الوفد ضمير الأمة وسيظل ضمير الأمة وأنه دائما يقف إلى جوار الدولة المصرية، وأنه تم تأسيسه على يد سعد باشا زغلول زعيم ثورة 1919 التي علمت العالم كيف يكون الحفاظ على الأوطان.

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وأضاف "وهدان" أن عبارة "الوفد ضمير الأمة" تحمل أعضاء الحزب مسئولية كبير وخاصة الشباب حتى يكونوا على قدر مستوى تاريخ حزب الوفد المشرف، قائلا: "علينا أن نعلم من حولنا أن المعارضة يجب أن تكون وطنية، ونحن نعمل الآن في مرحلة بناء الوطن ونحن بالفعل ضمير الأمة، وفكرنا مستنير ومن خلال حبنا لهذا الوطن".

وشدد "وهدان" على أهمية أن يكون الجميع جنود من أجل مصر ونصبح دروع حماية ضد حروب الجيل الرابع التي تعتمد على نشر الأكاذيب والشائعات ودورنا الوطني هو التصدي لهذه الأكاذيب والوقوف خلف الدولة المصرية وتحمل مسئولية حماية الوطن.

ووجه "وهدان" الشكر لأعضاء اللجنة المشرفة على المعسكر والتي تتكون من طارق تهامي وجمال شحاته ومحمد فؤاد، وجيمع من ساهم في نجاح المعسكر.