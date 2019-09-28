مصر | ضبط شاب تحرش بفتاة أمام أحد الأندية بالتجمع الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شاب تحرش بفتاة أمام أحد الأندية بالتجمع الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى أهالي منطقة التجمع الخامس، القبض على شاب تحرش بفتاة، أمام أحد الأندية، وعلى الفور تلقى قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغا من الفتاة بقيام شاب بالتحرش بها.

انتقلت شرطة مباحث القاهرة إلى مكان الواقعة، وتبين أن الأهالي قاموا باحتجاز شاب يدعى "م. ن"، 22 سنة، عاطل، لتحرشه بفتاة أمام أحد الأندية الرياضية بمنطقة التجمع الخامس، وبمواجهته أنكر ارتكاب الواقعة أو معرفته بالفتاة.

هذا وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وفي سياق آخر، نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط شخص بالقاهرة، لقيامه لنصبه على المواطنين، والاستيلاء منهم على 2،5 مليون جنيه، بزعم توظيفها.

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وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من عدد من المواطنين مقيمين بالسويس ضد مهندس بترول مقيم بالتجمع الخامس بالقاهرة، لتلقيه مبالغ مالية منهم بلغت نحو "2،5 مليون جنيه"، بغرض توظيفها، واستثمارها مٌقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم، وقيامه بالاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة لأحكام القانون.

وأسفرت التحريات عن صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتهم، أسفرت عن ضبطه بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبمواجهته اعترف بما هو منسوب إليه، وتم واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكما نجحت الإدارة في ضبط شخص بالإسكندرية لتزويره المحررات الرسمية، وتزوير الأوراق الرسمية وترويجها على المواطنين.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "مشرف معماري مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية سبق اتهامه في 5 قضايا "تبديد" بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وترويجها على عملائه وبيعها لراغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك.