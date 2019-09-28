مصر | "خلافات سابقة" وراء مشاجرة الجزارين في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خلافات سابقة" وراء مشاجرة الجزارين في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن أن خلافات سابقة وراء نشوب مشاجرة بين عدد من الجزارين بمنطقة ساقية مكي، بنطاق قسم شرطة الجيزة، غرب محافظة الجيزة.

كان نجح رجال مباحث الجيزة، في السيطرة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بين عدد من الجزارين، بمنطقة ساقية مكي، بمنطقة الجيزة، غرب المحافظة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتمكنت القوات من القبض على طرفي المشاجرة، واقتيادهم إلى ديوان القسم، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للمقدم مصطفي كمال رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الجيزة، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء، ووجود مصابين بمنطقة ساقية مكي بنطاق القسم.

وعلى الفور وجه اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة إنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، والسيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث بولاق الدكرور والجيزة، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الجزارين بالمنطقة بسبب وجود خلافات سابقة بينهم، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتمكنت القوات من السيطرة على المشاجرة، وضبط 4 من طرفيها، وإقتيادهم إلى ديوان القسم، كما تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقى العلاج اللازم.

وبمواجهة المتهمين أقروا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بما توصلت إليه التحريات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.