مصر | لحظة إزالة عقار عين شمس المكون من 49 شقة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لحظة إزالة عقار عين شمس المكون من 49 شقة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الأهالي في شارع أولاد عرابي المتفرع من شارع علي عبد الوهاب بمنطقة عين شمس الشرقية، لحظات قاسية يوم الاثنين 2 سبتمبر الماضي، في أثناء إزالة العقار الخاص بهم، وهو عبارة عن 7 أدوار و49 شقة، وكان ملكهم من عام 2016، ولكن الدولة فاجأتهم في عام 2018، بأن الأرض ملكًا للدولة.

وكان شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، في التاريخ المذكور، أعمال إزالة عقارين مقامين بالمخالفة، وبدون ترخيص، نتيجة الاعتداء على أرض الدولة بعين شمس، وذلك في إطار جهود المحافظة في استرداد أراضي الدولة ضمن الموجة 13.

وأزالت أجهزة المحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة العقارين المخالفين، واستردت 3 قطع أراض مجاورة لهما استغلها البعض في إقامة ساحة انتظار للسيارات والثالثة استغلت مقهى، وتمت إزالة المخالفات.

فيما أكد المحافظ أنه لا تهاون في استرداد حقوق الدولة من البعض بالتعدي على أراضيها، وأنه في إطار جهود المحافظة ضمن الموجة الثالثة عشر لاسترداد أراضي الدولة تمكنت أجهزة المحافظة من استرداد مساحة أرض بعين شمس حوالي 8500 م2 سيتم استغلالها بالشكل الأمثل لخدمة أهالي الحي.