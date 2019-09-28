شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير الإسكان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وجه الرئيس باستمرار العمل للانتهاء من مشروعات الإسكان والمرافق وفق الجداول الزمنية المقررة ومعايير الجودة التي تم التعاقد عليها، على أن تكون تلك المشروعات بمثابة تغيير لواقع المواطنين من حيث النواحي المعيشية وأسلوب الحياة، وكذلك لتوفير أحدث الخدمات لهم.

كما وجه بأن تتضمن المشروعات الجاري تنفيذها حالياً في قطاع الطرق والمحاور كافة الخدمات الأساسية، مع التأكد من اكتمال مختلف الجوانب لضمان تقديم أفضل الخدمات لانتقال المركبات وتوفير الأمن والسلامة للمواطنين.

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وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها المدن الجديدة الجاري تشييدها بصعيد مصر، وكذلك المدن الجديدة بمنطقة الساحل الشمالي، فضلاً عن بعض مشروعات الطرق والمحاور.

وقام وزير الإسكان باستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات مدن غرب قنا، وأسوان الجديدة، والفشن الجديدة، وملوي الجديدة، ومدينة ناصر بغرب أسيوط، وتوشكي الجديدة، ونجع حمادي الجديدة، والأقصر الجديدة، مؤكداً أن الأعمال الإنشائية تمضي وفق جداول التنفيذ المخطط لها، سواء من حيث الجوانب التمويلية أو التوقيتات الزمنية أو معدلات ونسب الإنجاز الفعلي على أرض الواقع، ومشيراً إلى أن تلك المشروعات تسير على نهج الدولة الثابت نحو التعمير والبناء في الوجه القبلي، وذلك من خلال طرح أراض سكنية وخدمية ومشروعات تخدم كافة شرائح المجتمع، لتصبح تلك المدن امتداداً جديداً للمحافظات التابعة لها.

كما عرض وزير الإسكان الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الطرق والمحاور والمرافق على مستوى الجمهورية، خاصةً مشروع محور طريق الهضبة الغربية بأسيوط، والذي يعد أحد أهم المشروعات الهامة الجاري تنفيذها في الصعيد ليصبح بمثابة شريان تطوير هام لتلك الرقعة الجغرافية تمهيداً لإقامة تجمع عمراني جديد يحتوي على مناطق سكنية وصناعية واقتصادية وخدمات إقليمية تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل لأبناء الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مشروع محور المحمودية الذي يتضمن إقامة محور مروري جديد بطول ٢١،١ كيلو متر، ويسع من ٦ إلى ٨ حارات مرورية في كل اتجاه لحل الأزمة المرورية بمحافظة الإسكندرية، كما سيمثل شرياناً للتنمية يضم مناطق تنموية وحضارية جديدة، تشتمل على مساحات خدمية وتجارية وأنشطة متنوعة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى الجهود القائمة لتطوير منطقة مجرى العيون وذلك في إطار مخطط تطوير القاهرة التاريخية بشكلٍ عام كمركز ثقافي وحضاري وسياحي، مع العمل على حماية الهوية التاريخية من خلال الحفاظ على النسيج العمراني التاريخي للمنطقة.

كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمخطط الإسكان الاجتماعي على مستوى الدولة، وموقف المتقدمين له وتوزيع المستفيدين منه، حيث تمت الإشارة إلى أن عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي على مدار 5 سنوات بلغ حوالي 4 مليون مواطن مصري، ومن المتوقع أن يوفر المشروع خلال فترة تنفيذه ما يقرب من 1.5 مليون فرصة عمل للعمالة في مجال البناء، وتتمثل أهداف البرنامج في تيسير تكلفة حصول الأسر محدودة الدخل على وحدات سكنية ملائمة في مصر.

الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس مجلس الوزراء و وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‎

الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس مجلس الوزراء و وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‎

الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس مجلس الوزراء و وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‎

الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس مجلس الوزراء و وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‎