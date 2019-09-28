شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية يفتتحان خط إنتاج الوقود البديل في مصنع الزياتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، السبت، خط إنتاج الوقود البديل «R.D.f» في مصنع الزياتين التابع لحي المنتزه ثان.

كانت محافظة الإسكندرية وقعت بروتوكول تعاون مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية لإعادة تأهيل ورفع كفاءة خطوط الإنتاج القائمة بمصنع الزياتين، لرفع الطاقة الاستيعابية له إلى 800 طن يومياً، مع إنتاج RDF بطاقة 200 طن يوميا بالتعاون مع إحدى الشركات الكورية.

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وتبلغ تكلفة المعدات بالخط نحو 35 مليون جنيه، بالإضافة إلى 12 مليون جنيه تكلفة البنية التحتية والإنشاءات لخدمة الخط ويوفر الخط عددا من فرص العمل.

واستمع الوزير والمحافظ إلى شرح من مسؤولي الشركة حول سير العمل والمعدات المستخدمة في منظومة النظافة بالمحافظة، ومراحل التخلص الآمن من النفايات، كما تم تفقد خط إنتاج الوقود البديل والمراحل التي تمر بها المخلفات لإنتاج وقود بديل عالي الجودة.

ويستهدف الخط إنتاج الوقود البديل لمصانع الأسمنت، حيث يوفر 100 طن من المازوت و24 ألف طن غاز طبيعي، ما يوفر على الدولة دعمها للطاقة ويساعد في حل مشكلة القمامة.