شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الصيني: نتطلع لزيادة استثماراتنا في مصر إلى 15 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف السفير الصيني الجديد في القاهرة، لياو لى تشانج، عن تطلع بلاده لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، مشيرًات إلى أن هناك اتجاها لرفع الاستثمارات الصينية في مصر من 7 مليارات دولار إلى نحو 15 مليار دولار.

وقال السفير الجديد، على هامش افتتاح فعاليات النسخة السادسة من المعرض الصيني المصري للتجارة والاستثمار «China Trade Fair»، السبت، إن حكومة بلاده اتخذت إجراءات لدعم المنتجات الصينية في الأسواق المصرية.

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أكد السفير الصيني على التنسيق مع الحكومة المصرية لدعم المستثمرين الصينيين في مصر بمزيد من عوامل الجذب الاستثماري، كاشفًا عن زيارة مرتقبة لوفد من رجال الأعمال الصينيين إلى القاهرة لبحث مزيد من التعاون المشترك.

وقال إن المعرض يهدف إلى نقل التكنولوجيا الصينية لمصر، والعمل على إبرام تعاقدات بين الصناع والتجار في الصين ومصر، ضمن خطة الحكومة المصرية والصينية لتحويل مصر لمركز لوجستي ومركز لتصدير المنتجات الصينية في أفريقيا والشرق الأوسط.

ويعد معرض «China Trade Fair» أحد أكبر المعارض الدولية المتخصص بقطاع الصناعات بمصر والمنطقة العربية، حيث يتميز المعرض بتنوع المشاريع والشركات المشاركة، إضافة إلى تبنيه إستراتيجية واضحة لدعم الاقتصاد بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص، حيث يهدف المعرض بشكل واضح إلى النهوض بالقطاع الصناعي المصري وخلق فرص استثمارية تجذب الكثير من المستثمرين العرب والأجانب.

يضم المعرض قطاعات «الملابس- الغزل والنسيج- الأدوات الصحية- الأجهزة الكهربائية- الأدوات المنزلية- مستلزمات البناء – الإلكترونيات- مستلزمات الإضاءة- العدد والآلات- خطوط الإنتاج – الطاقة المتجددة- المولدات الكهربائية والصناعات الغذائية والمعدنية».