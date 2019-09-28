شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يتقدم الجنازة العسكرية لشهيد سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، السبت، الجنازة العسكرية للشهيد البطل المجند محمود أحمد على خليل، الذي استشهد قبل إنهاء خدمته بأسبوع، وذلك في قرية بني إدريس التابعة لمركز القوصية.

واستشهد البطل المجند في الهجوم الإرهابي على أحد الأكمنة الأمنية بمنطقة بئر العبدبشمال سيناء، وقدم المحافظ واجب العزاء لأسرة الشهيد في مطار أسيوط الدولي، وسط حضور كبير من أقارب الشهيد وأهالي القرية.

كان جثمان الشهيد وصل على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة إلى مطار أسيوط الدولي، وكان في انتظاره المحافظ والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب إيهاب فاروق، نائباً عن قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، والعميد أركان حرب محمد على، من قيادة الجيش الثاني الميداني، الذي رافق الجثمان على الطائرة العسكرية، والعقيد محمود صبحي، المستشار العسكري للمحافظة، والمهندسة هويدا الشافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية، وأسرة الشهيد وبعض ضباط وجنود المنطقة الجنوبية العسكرية، ليتحرك بعدها جثمان الشهيد إلى مسقط رأسه بقرية بني إدريس ليتم دفن الجثمان بمدافن العائلة.