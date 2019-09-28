شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن الإسكندرية»: لقاءات تنسيقية مع الجمعيات استعدادًا للشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مديرو الإدارات الاجتماعية في مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية عدة لقاءات تنسيقية مع الجمعيات الخيرية؛ للوقوف على إمكانياتها ومدى الاستفادة في موسم الشتاء.

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نظمت إدارتا الجمرك وغرب اجتماعا تنسيقيا، كل في إطار نطاقه الجغرافى، للوقوف على استعداد الجمعيات وتجهيز أماكن إيواء في حال حدوث أزمات.

فى سياق آخر، شاركت مديرية التضامن في قافلة الإعلام الريفي التابعة لمديرية الزراعة، وشاركت إدارة شؤون المرأة في القافلة ضمن الجهات المشاركة.

وجرى التعريف بالخدمات التي تقدمها وزارة التضامن للمرأة، ودور الأندية النسائية والرائدات الاجتماعيات، وجرى الرد على جميع الأسئلة وكيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة.