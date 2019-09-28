محافظ القاهرة يتفقد مشروع أهالينا 2 بحى السلام أول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومسئولو وزارة الشباب والرياضة مشروع أهالينا (2) بمدينة السلام وهو أحد المشروعات السكنية الجديدة التى تقيمها المحافظة لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الأولى والثانية. Advertisements ويضم المشروع الذى يقام على مساحة 15 فدانا 36 عمارة ( 1400 وحدة سكنية ) منهم 12 عمارة عبارة عن أرضى و9 طوابق، و24 عمارة أخرى مكونة من أرضى 12 طابقا، ومساحة الوحدة السكنية 90 م2 عبارة عن ثلاثة غرف وصالة، بالإضافة إلى 176 محل تجارى بمساحة 45م2 للمحل وإنشاء 4 مولات تجارية، كما يضم المشروع مركز شباب نموذجى يشمل مبنى اجتماعى وآخر ادارى وملعبين خماسى وحمام سباحة، ويشمل المشروع مسجد وكنيسة ومدرسة تضم 28 فصلا ومركزا طبيا، وخزان مياه يسع لـ1400م3 للطوارئ وتغذية المشروع وحنفيات الحريق. وبلغت نسبة التنفيذ فى المشروع فيما يخص الإنشاءات الخرسانية والمعمارية حوالى 47%.

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