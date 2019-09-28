شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقى المسنين بكنائس المعادى بمناسبة يوم كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد قداسة البابا تواضروس الثانى لقاءً صباح اليوم مع كبار السن التابعين لإيبارشية المعادى ودار السلام والبساتين، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور أسقف الإيبارشية نيافة الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس.

ورتل كورال "الحكماء" التابع لكبار السن مجموعة من الترانيم وألقى قداسة البابا كلمة فى نهاية اللقاء أشار خلالها إلى أن هذا العمر يعد بركة وخبرة وفرحة لكل أحد.

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وعقب الصلاة الختامية وزع قداسته بالاشتراك مع الأنبا دانيال، هدايا تذكارية على الحاضرين.

يأتى لقاء قداسة البابا بكبار السن بمناسبة اليوم العالمى لكبار السن والذى يحتفل يوم 1 أكتوبر من كل عام بموجب قرار صادر من هيئة الأمم المتحدة عام 1990 ويهدف اليوم إلى تنمية الوعى بتقدير كبار السن والتعبير عن العرفان بإسهاماتهم السابقة فى مجتمعاتهم.