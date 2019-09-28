شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح خط إنتاج الوقود البديل "R.D.f" بمصنع الزياتين فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح وزير التنمية المحلية، والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، خط إنتاج الوقود البديل (R.D.f) بمصنع الزياتين التابع لحى المنتزه ثان.

جاء ذلك عقب توقيع محافظة الإسكندرية لبروتوكول تعاون مع إحدى شركات الخدمات البيئية لإعادة تأهيل ورفع كفاءة خطوط الإنتاج القائمة بمصنع الزياتين ليتمكن من زيادة الطاقة الاستيعابية له لتصل إلى 800 طن يومياً بدلاً من 300 طن يومى مع إنتاج RDF بطاقة 200 طن يومى بالتعاون مع إحدى الشركات الكورية، وتبلغ تكلفة المعدات بالخط 35مليون جنية بالإضافة إلى 12مليون جنية تكلفة البنية التحتية و الإنشاءات لخدمة الخط ويوفر الخط عدد من فرص العمل.

Advertisements

واستمع وزير التنمية المحلية والمحافظ إلى شرح من مسئولى الشركة حول سير العمل و المعدات المستخدمة فى منظومة النظافة بالمحافظة و مراحل التخلص الآمن من النفايات، كما تم تفقد خط إنتاج الوقود البديل و المراحل التى تمر بها المخلفات لإنتاج وقود بديل عالى الجودة.

ويستهدف هذا الخط إنتاج الوقود البديل لمصانع الأسمنت حيث يوفر 100 طن من المازوت و 24 ألف طن غاز طبيعى مما يوفر على الدولة دعمها للطاقة ويساعد فى حل مشكله القمامة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى قامت بها محافظة الإسكندرية وشركات القطاع الخاص العاملة معها فى مجال القمامة والمخلفات للنهوض بمستوى النظافة و الخدمات المقدمة لأهالى المحافظة، مشددًا على أهمية اتباع كافة النظم الصحية و الأمنية للحفاظ على سلامة العاملين بالشركة.