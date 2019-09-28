البابا تواضروس يلتقى أساتذة جامعات أقباط ويفتتح لهم قاعة بالكاتدرائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى قداسة البابا تواضروس الثانى مساء أمس أسرة القديس بنتينوس لأساتذة الجامعات وافتتح قاعة الاجتماعات الجديدة بمقر أسرة القديس بنتينوس، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
وحضر اللقاء الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد بالقاهرة.
وأسرة القديس بنتينوس تابعة لأسقفية الشباب وهى خاصة بالأساتذة الجامعيين وتسعى لأن يقدم لهم من خلالها، خدمة مشبعة تتناسب مع الأساتذة إلى جانب الاستفادة من تخصصات اساتذة الجامعات لخدمة الكنيسة من الناحية الاستشارية وكذلك مساعدة الشباب المسيحى المتفوق فى إيجاد فرصة البحث العلمي.
يأتى افتتاح قداسة البابا لقاعة أسرة القديس بنتينوس فى إطار احتفالها بمرور 15 سنة على تأسيسها إلى جانب حرص قداسته على عقد لقاء سنوى مع الأسرة.
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