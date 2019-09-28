شكرا لقرائتكم خبر عن الكاثوليكية تبدأ شهر الإرساليات بعد قرن على وثيقة المهمة الأعظم الفاتيكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا باخوم النائب البطريركى للإيبارشية البطريركية، مساء أمس القداس الافتتاحى لشهر الإرساليات الكاثوليكى، وذلك بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة بوسط القاهرة، وسط حضور ممثلى الأنشطة الرسولية والقائمين عليها والراهبات من مختلف الرهبانيات والشعب الذى جاء للاحتفال.

خلال عظة القداس، أكد الأنبا باخوم النائب البطريركى للكاثوليك، أن الكنيسة الكاثوليكية فى العالم تحتفل بمرور قرن من الزمان على صدور وثيقة المهمة الأعظم وهى وثيقة صدرت من الفاتيكان تؤكد على دور المسيحى المهم فى العالم فالمسيحى مرسل للخدمة، سواء بالكلمة أو الوعظ أو دعم الفقراء والمحتاجين.

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واستكمل: "العالم اليوم ليس بحاجة للتحدث عن الرسالة بقدر حاجته للشعور بها فى حياته اليومية بعد أن سادته العزلة والانفرادية"، مؤكدا أن المشاركة هى أفضل وسيلة للإحساس بالخدمة الكنسية.

فى السياق نفسه، يترأس البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، فى بازيليك القديس بطرس فى الفاتيكان، فى تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء مطلع أكتوبر المقبل، صلاة الغروب الاحتفالية لافتتاح شهر الإرساليات الاستثنائى.

ويسبق الاحتفال، ابتداءً من الساعة 5.15 مساءً، شهادات وصلاة من إعداد المعاهد الإرسالية الإيطالية الثمانية: المرسلون الكومبونيون، اتباع القدّيس كزافييه، مرسلون ومرسلات مريم المعزّية، معهد الإرساليات الخارجية ومرسلو الحبل بلا دنس، وفى الختام، سيقوم قداسته بتوزيع الصليب للمرسلين المغادرين.