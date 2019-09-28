شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الأول عربيا وأفريقيا بانتخابات مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلاقًا من دور مصر التاريخى من خلال تواجدها بالمحافل الإقليمية والدولية فى مختلف المجالات ومن بينها صناعة النقل الجوى، نجح الوفد المصرى فى الحفاظ على مقعد مصر بمجلس منظمة الطيران المدنى الدولى (الإيكاو).

وقد استطاع الوفد أن يحقق نتائج إيجابية غير مسبوقة بفوز مصر بعضوية المجلس فى الفئة الثانية خلال الانتخابات التى جرت اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ40 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدنى الدولى (الإيكاو) والمنعقدة حاليا بمقر المنظمة بمونتريال كندا والتى تستمر حتى 5 أكتوبر الحالي.

وأسفرت نتائج الانتخابات على حصول مصر على المركز الأول عربيًا وأفريقيا ب(154) صوت من إجمالي(167 ) صوتا للدول الأعضاء وهو ما يعزز صدارتها بين الدول العربية والأفريقية بمنظمة الإيكاو.

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وأكد وزير الطيران المدنى، أن هذا الفوز جاء تأكيدًا لما تحظى به مصر من مكانة عريقة على المستويين الإقليمى والدولى فى مختلف المجالات وخاصة فى مجال النقل الجوى، مضيفًا أن هذا النجاح يعكس تقدير مجتمع الطيران المدنى العالمى لمجهودات مصر فى دعم قضايا أمن وسلامة الطيران المدنى الدولى، مؤكدًا أن مصر تعد من الدول الرائدة التى انضمت إلى منظمة الإيكاو ووقعت اتفاقية شيكاغو عام 1947، كما تفتخر جمهورية مصر العربية باستضافتها المكتب الإقليمى لمنظمة الإيكاو لمنطقة الشرق الأوسط بالقاهرة منذ عام 1953 الأمر الذى يؤكد الدور الريادى والفعال الذى تقوم به مصر لصالح المجتمع الدولى وسعيها إلى توحيد الإجراءات والتواصل المستمر إقليميا وعربيا وأفريقيا ودوليا بما يحقق أعلى معايير السلامة لهذا القطاع الحيوى تحت مظلة منظمة الطيران المدنى (الإيكاو).

وأكد الوزير، على أن هناك تعاونا وثيقا بين قطاع الطيران المصرى ومنظمة الإيكاو فى مجال سلامة وأمن الطيران المدنى، إذ تمتثل مصر لقواعد وتوصيات وتشريعات المنظمة كما تتبنى كافة المبادرات الصادرة عنها وتدعمها بكافة الوسائل الفنية من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية لسلامة وأمن الطيران الدولى والنمو المستدام للنقل الجوي.

ويذكر أن وفد وزارة الطيران المدنى المصرى الذى شارك فى اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة الإيكاو يضم الطيار سامح الحفنى رئيس سلطة الطيران المدنى والطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والسفير أحمد أبو زيد سفير مصر بكندا كما شارك وفود من 192 دولة من دول أعضاء المنظمة بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية والجهات العاملة فى قطاع الطيران المدنى فى العالم.

الجدير بالذكر أن مجلس المنظمة يضم 36 عضوا من بين 193 دولة أعضاء بالمنظمة وينقسم المجلس إلى ثلاث فئات الفئة الأولى تمثل الدول المصنعة للطائرات وأجزائها، الفئة الثانية منها مصر فتضم الدول التى لها تقدم أكبر الإسهامات فى مجال الملاحة الجوية الدولية، والفئة الثالثة تضم دولا عن مناطق العالم الجغرافية.