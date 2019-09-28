شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان للرئيس: 4 ملايين مصرى استفادوا من برنامج الإسكان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الجارى تنفيذها على مستوى الجمهورية، وفى مقدمتها المدن الجديدة الجارى تشييدها بصعيد مصر، وكذلك المدن الجديدة بمنطقة الساحل الشمالى، فضلًا عن بعض مشروعات الطرق والمحاور.

وقد وجه الرئيس باستمرار العمل للانتهاء من مشروعات الإسكان والمرافق وفق الجداول الزمنية المقررة ومعايير الجودة التى تم التعاقد عليها، على أن تكون تلك المشروعات بمثابة تغيير لواقع المواطنين من حيث النواحى المعيشية وأسلوب الحياة، وكذلك لتوفير أحدث الخدمات لهم.

كما وجه الرئيس بأن تتضمن المشروعات الجارى تنفيذها حاليًا فى قطاع الطرق والمحاور كافة الخدمات الأساسية، مع التأكد من اكتمال مختلف الجوانب لضمان تقديم أفضل الخدمات لانتقال المركبات وتوفير الأمن والسلامة للمواطنين.

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وقد قام وزير الإسكان باستعراض الموقف التنفيذى لمشروعات مدن غرب قنا، وأسوان الجديدة، والفشن الجديدة، وملوى الجديدة، ومدينة ناصر بغرب أسيوط، وتوشكى الجديدة، ونجع حمادى الجديدة، والأقصر الجديدة، مؤكدًا أن الأعمال الإنشائية تمضى وفق جداول التنفيذ المخطط لها سواء من حيث الجوانب التمويلية أو التوقيتات الزمنية أو معدلات ونسب الإنجاز الفعلى على أرض الواقع، ومشيرًا إلى أن تلك المشروعات تسير على نهج الدولة الثابت نحو التعمير والبناء فى الوجه القبلى، وذلك من خلال طرح أراض سكنية وخدمية ومشروعات تخدم كافة شرائح المجتمع، لتصبح تلك المدن امتدادًا جديدًا للمحافظات التابعة لها.

كما عرض وزير الإسكان الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات الطرق والمحاور والمرافق على مستوى الجمهورية، خاصةً مشروع محور طريق الهضبة الغربية بأسيوط، والذى يعد أحد أهم المشروعات الهامة الجارى تنفيذها فى الصعيد ليصبح بمثابة شريان تطوير هام لتلك الرقعة الجغرافية تمهيدًا لإقامة تجمع عمرانى جديد يحتوى على مناطق سكنية وصناعية واقتصادية وخدمات إقليمية تساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل لأبناء الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مشروع محور المحمودية الذى يتضمن إقامة محور مرورى جديد بطول ٢١,١ كيلو متر، ويسع من 6 إلى 8 حارات مرورية فى كل اتجاه لحل الأزمة المرورية بمحافظة الإسكندرية، كما سيمثل شريانًا للتنمية يضم مناطق تنموية وحضارية جديدة، تشتمل على مساحات خدمية وتجارية وأنشطة متنوعة.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى الجهود القائمة لتطوير منطقة مجرى العيون وذلك فى إطار مخطط تطوير القاهرة التاريخية بشكلٍ عام كمركز ثقافى وحضارى وسياحى، مع العمل على حماية الهوية التاريخية من خلال الحفاظ على النسيج العمرانى التاريخى للمنطقة.

كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذى لمخطط الإسكان الاجتماعى على مستوى الدولة، وموقف المتقدمين له وتوزيع المستفيدين منه، حيث تمت الإشارة إلى أن عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعى على مدار 5 سنوات بلغ حوالى 4 ملايين مواطن مصرى، ومن المتوقع أن يوفر المشروع خلال فترة تنفيذه ما يقرب من 1.5 مليون فرصة عمل للعمالة فى مجال البناء، وتتمثل أهداف البرنامج فى تيسير تكلفة حصول الأسر محدودة الدخل على وحدات سكنية ملائمة فى مصر.