شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يستعرض تنفيذ المدن الجديدة الجارى تشييدها بصعيد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمدن الجديدة الجاري تشييدها بصعيد مصر". Advertisements ووجه الرئيس السيسي باستمرار العمل للانتهاء من مشروعات الإسكان وفق الجداول الزمنية المحددة لتكون بمثابة واقع جديد متطور للمواطنين من حيث النواحي المعيشية والخدمية وأسلوب الحياة"

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