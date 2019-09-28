مصر | استمرار حبس تشكيل عصابي لحيازته 5 كيلو حشيش بالمقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس تشكيل عصابي لحيازته 5 كيلو حشيش بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عناصر تشكيل عصابي عثر بحوزتهم على 5 كيلو من مخدر الحشيش بقصد الاتجار به في منطقة المقطم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتعود البداية عندما وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة قيام 3 عناصر إجرامية بتكوين فيما بينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الاجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة على عملائها بمنطقة المقطم.

وعلى الفور تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهم أثناء تواجدهم أسفر عقار كائن بدائرة قسم.

وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام- مبلغ مالي قدره 82000 جنيه – 6 هواتف محمول، وبمواجهة عناصر التشكيل بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التي أمرت بحبسه في وقت سابق 4 أيام على ذمة التحقيقات وجددها قاضي المعارضات.

