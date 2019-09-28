مصر | تجديد حبس عاطل لاتجاره في الحشيش بإمبابة 15 يوما

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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس عاطل إمبابة، لاتجاره في المواد المخدرة، للكسب من ورائها، 15 يوما على ذمة التحقيقات.



وكانت طالبت النيابة إرسال المواد المخدرة للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير عنها.



ووردت معلومات للمقدم محمد ربيع، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد بتورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة القسم.

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وبإجراء التحريات وإعداد كمين، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.