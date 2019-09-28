مصر | سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة رواد البنوك بالغربية

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تتبع وسرقة رواد البنوك بالغربية.

وكما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية، قيام (عاطلين – "لأحدهما معلومات جنائية مسجلة") بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات رواد البنوك بأسلوب التتبع باستخدام دراجه ناريه بدون لوحات معدنية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهمين، وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش – طلقة لذات العيار – دراجة نارية – مبلغ مالى قدره 50 ألف جنيه) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب واقعتين سرقة بذات الأسلوب وحيازتهما للسلاح الناري لاستخدامه في نشاطهما الإجرامي والمبلاغ المالي من متحصلات وقائع السرقة.