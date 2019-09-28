مصر | "الداخلية" تُعيد حافظة نقود سُرقت من سائح أجنبي

نجحت أجهزة وزارة الداخلية بالقاهرة في إعادة حافظة نقود بداخلها مبلغ مالي إلى مالكها يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية.

وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لإدارة شرطة سياحة وآثار القاهرة من أمين شرطة من قوة الإدارة والمعين لتأمين أحد المطاعم السياحية الكائن بكورنيش النيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة

بالعثور على حافظة نقود ملقاة بساحة الانتظار الخاصة بالمعطم المشار إليه، وبداخلها (مبلغ مالي قدره 1070 دولار أمريكي – 9040 روبيا هندي).

وبالفحص أمكن التوصل لمالك الحافظة وتبين أنه (تاجر يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، ونزيل بأحد الفنادق) والذى أدلى بمواصفات الحافظة وما بداخلها، وتم التواصل معه وتسليمه الحافظة بكامل محتوياتها.لاقى ذلك إستحسان المذكور، وتوجه بالشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

