مصر | "مستشار تحكيم دولي".. سقوط منتحل صفة نصب على مواطني الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستشار تحكيم دولي".. سقوط منتحل صفة نصب على مواطني الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الجرائم المصرفية لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بانتحال صفة وهمية للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص– مقيم بالإسكندرية - سبق اتهامه والحكم عليه في عدد 3 قضايا "تبديد - ضرب") بالتردد على بعض المصالح والهيئات الحكومية منتحلًا صفة رئيس مجلس الأمناء لكيان وهمي لا توجد ثمة تراخيص له، ومدعيًا حصوله على درجة الدكتوراه ويقوم بالنصب والاحتيال على العديد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم إنهاء مصالحهم بالجهات الحكومية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي حسبما جاء بعمليات الفحص والتحري وضبط بحوزته:



عدد ( 3 ) شهادات منسوبة لأحد المعاهد بالإسكندرية تفيد حصوله على درجة الدكتوراه.

قرار لجنة لمناقشة الرسالة المقدمة منه للحصول على درجة الدكتوراه فى الفلسفة.

شهادة منسوبه لذات المعهد تفيد قيد رسالة الدكتوراه المقدمة من المذكور وأنه مُمثل المعهد في جميع الجهات الحكومية المختلفة.

شكوى مكتوبة بخط اليد باسم المتهم بصفته المنتحله مرسله من أولياء أمور بعض الطالبات بشأن بعض المخالفات بإحدى المدارس بالإسكندرية ومرفق بها صور بطاقات أولياء الأمور مقدمى الشكوى.

صورة دعوى قضائية من المذكور بصفته المنتحله ( على خلاف الحقيقة ).

صورة خطاب مقدم من المذكور لإحدى الجهات بصفته دكتور استشاري في المساج العلاجي والتمرينات العلاجية.

عدد ( 4 ) كارنيه بإسم المذكور تفيد عمله مستشار تحكيم ورئيس فرع إقليمى منسوبين لإحدى الجهات.

عدد ( 2 ) كارنيه بإسم المذكور تفيد عمله بإحدى الجهات (على خلاف الحقيقة).

كارنيه بإسم المذكور منسوب لإحدى الجهات بصفته عضو مؤسس بتلك الجهة (على خلاف الحقيقة).

كارنيه منسوب لإحدى الأندية بالإسكندرية باسم المذكور بصفته عضو فخري.

هاتف محمول وبفحصه فنيًا تبين أنه محمل بالملفات الآتية:

العديد من الشهادات الجامعية وشهادات التقدير المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية.

شهادات تقدير منسوبة لبعض الجهات.

صور كارنيهات منسوبة لبعض الجهات تفيد عمله فيهما.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

