مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 5031 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5031) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:



(1667) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(224) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير ".

(7) مخالفات دراجات نارية مخالفة.

(25) مخالفة شروط الترخيص.

(10) مخالفة "موقف عشوائى".

(41) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تقدم وزارة الداخلية خدمة إلكترونية والتي تعمل على تسهيل الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة من خلال "موقع مخالفات المرور" يتم من خلاله الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارات والأفراد التي ارتكبت أثناء السير ويمكن الاستعلام برقم اللوحة للسيارة أو الاستعلام عن المخالفات برقم رخصة القيادة.

ويمكن تسديد قيمة المخالفات عبر الدخول إلى مكان خدمة فوري المعترف به رسميًا إلكترونيًا ومن ثم تحديد موقعك وإدخال الرقم القومي ورقم لوحة السيارة ورقم الهاتف، ومن ثم الضغط على جملة إجمالي المخالفات من الموقع .

عقب الانتهاء من إدخال كافة البيانات سوف تصلك رسالة فورية في حال ثبوت مخالفة عليك تفيد نوع المخالفة.