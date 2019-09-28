مصر | تعرف على جهود "أمن المنافذ" خلال 24 ساعة

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تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:



في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (10) قضايا تهريب.. أبرز ما ضُبط خلالها (ملابس أجنبية الصنع- أمتعة شخصية- مفروشات – مستحضرات طبية – أقمشة – أجهزة طبية – ماكينات لحام) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا (1،629،349–مليون وستمائة وتسعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وأربعون جنيهًا).



في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (5 قضايا بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة (79.900 تسعة وسبعون ألف وتسعمائة جنيهًا).



في مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار: ضبط قضية واحدة.



في مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة: ضبط (1) قضية.



في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (3) قضايا.

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في مجال الأمن العام: ضبط عدد (85) قضية والتي جاء أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، محاولة صعودة باخرة بدون تصريح، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائي، مخالفات شروط التراخيص، انتهاء مدة التصريح).



في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1672) مخالفة مرورية متنوعة.



في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (232) حكما قضائيا متنوعا.



في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (2) قضية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

