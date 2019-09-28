مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": إحالة 7 بخلية "ميكروباص حلوان" للمفتي.. وحكاية "جنة" ضحية الجدة والخال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": إحالة 7 بخلية "ميكروباص حلوان" للمفتي.. وحكاية "جنة" ضحية الجدة والخال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



"حرق وبتر واغتصاب".. حكاية الطفلة "جنة" ضحية الجدة والخال

ذهبت البراءة إلى خالفها الذي يحنو عليها عن البشر القاسين، حيث تركت الملاك الأرض التي تملأها الشياطين، وذهبت للملائكة لتنعم بحياة جديدة لم تحظ بها، قصة مروعة استيقظ عليها أهالي قرية "بساط كريم الدين" في الدقهلية، منذ أيام، حيث جدة تعذب حفيدتها وتدعى "جنة"، وخال قام باغتصابها، لتهز القضية مصر بأكملها، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا. ذهبت البراءة إلى خالفها الذي يحنو عليها عن البشر القاسين، حيث تركت الملاك الأرض التي تملأها الشياطين، وذهبت للملائكة لتنعم بحياة جديدة لم تحظ بها، قصة مروعة استيقظ عليها أهالي قرية "بساط كريم الدين" في الدقهلية، منذ أيام، حيث جدة تعذب حفيدتها وتدعى "جنة"، وخال قام باغتصابها، لتهز القضية مصر بأكملها، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا. "حسام الدين": قضاة مجلس الدولة حريصون على إنجاز الفصل في الدعاوى التأديبية

استقبل صباح اليوم، المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد بقصر الأميرة فوقية مقر مجلس الدولة، المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية لتقديم التهنئة إليه بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس الدولة، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا. داخل طرود بريدية.. ضبط 32 كيلو من مخدر "القات" بمطار القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط أكثر من 31 كيلو جرام لمخدر القات داخل طرود بريدية بميناء القاهرة الجوي، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.



بـ"عدة طعنات".. حبس ميكانيكي لقتله جامع قمامة تحرش بزوجته بالوراق

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس ميكانيكي ويدعى "م.ع" في عقده الرابع من عمره، لاتهامه بقتل جامع قمامة ويدعى "س.ر" في عقده الرابع من عمره، وذلك بعدما طعنه بعدة طعنات متفرقه في جسده، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك بعدما تحرش عامل القمامة بزوجة المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.



"اتحرش بمراتي".. مفاجآت جديدة في واقعة قتل ميكانيكي لعامل قمامة بالوراق

أفاد مصدر داخل النيابة، بشمال الجيزة، أن الميكانيكي المتهم بقتل جامع القمامة على الطريق الدائري بالوراق، يدعى "س.ر" في عقده الرابع من عمره، ويقطن في منطقة أوسيم، ويوم الواقعة كان هو وزوجته يسيران على الطريق الدائري، وإذ بعامل القمامة يحدث فعلا مسيئا لزوجته ويتحرش بيها، وكان يعتقد عامل القمامة أن الزوج لم يره، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا. أفاد مصدر داخل النيابة، بشمال الجيزة، أن الميكانيكي المتهم بقتل جامع القمامة على الطريق الدائري بالوراق، يدعى "س.ر" في عقده الرابع من عمره، ويقطن في منطقة أوسيم، ويوم الواقعة كان هو وزوجته يسيران على الطريق الدائري، وإذ بعامل القمامة يحدث فعلا مسيئا لزوجته ويتحرش بيها، وكان يعتقد عامل القمامة أن الزوج لم يره، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا. الحبس سنة مع الشغل لـ4 متهمين في إعادة محاكمتهم بـ"حرق نقطة شرطة المنيب"

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، بحكمها في إعادة محاكمة 4 متهمين بحرق نقطة شرطة المنيب في يناير من عام 2014 حيث عاقبتهم بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا. تعرف على المتهمين الـ7 المحالين للمفتي بخلية "ميكروباص حلوان"

قررت اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، إحالة 7 متهمين من ضمن 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان لفضيلة مفتي الجمهورية وحددت جلسة 12 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

شهد الشارع المصري، اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار: