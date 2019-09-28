مصر | تجديد حبس 13 متهما في اشتباكات عين الصيرة 15 يوما

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس 13 متهما 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة اشتباكات المتهمين مع حملة إزالة لنقل رفات الموتى في منطقة عين الصيرة أدت إلى إصابة ضابط ومجندين.

وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للضابط والمجندين وإرسال تقرير وإعداد طبي واف عن حالتهم الصحية وعن استقرارها، تمهيدا للاستماع إلى أقوالهم في الواقعة.

وكشفت تحريات المباحث الأولية عن نشوب اشتباكات من خلال حملات إزالة للعشوائيات بمنطقة عين الصيرة، والقيام بنقل رفات الموتى من المقابر، فاعترض عدد من الأهالي بشدة وأصابهم غضب شديد بسبب هذه الحملة، وقاموا بالتشاجر مع الحملة ثم تتطورت إلى التشابك بالأيدي ورشق القوات الأمنية بالحجارة، مما أسفر عن إصابة ضابط شرطة ومجندين بإصابات بالغة وهي جروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم والوجه، وعلى الفور تم نقلهم للمستشفى لإسعافهم، وباعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين الذين أصابوا الضابط والمجندين خلال الحملة.

وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وحرر المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي أمرت في وقت سابق، بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وجددها قاضى المعارضات.

يذكر أن قانون العقوبات نص في المادة 133 أن في حالة إهانة بالإشارة أو القول أو التهديد لموظف عمومي أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب الشخص بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، كما أن قانون العقوبات أشار أن العقوبة لا تتوقف فقط أثناء تادية الموظف أو الضابط عمله، ولكن يتم تنفيذها حتى بعد تأدية عمله وتم التعدي عليه في حالة لو التعدي كانت نتيجة تأدية القيام بعمله.