مصر | في ضربة أمنية جديدة.. سقوط تشكيل عصابي بحوزته 40 ألف قرص مخدر بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في ضربة أمنية جديدة.. سقوط تشكيل عصابي بحوزته 40 ألف قرص مخدر بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار في الأقراص المخدرة وبحوزتهم 40 ألف قرص مخدر.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أحد التشكيلات العصابية الخطرة لقيامها بالاتجار بالعقاقير المخدرة وترويجها على عملائهم بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع بمحافظة الإسكندرية، وهم (عدد 5 عاطلين – لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بمحافظتى الإسكندرية ومطروح).

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمين حال استقلالهم إحدى السيارات في كمين أعد لضبطهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوتهم (عدد 40 ألف قرص مخدر مختلف الأنواع، مبلغ مالي، عدد 5 هواتف محمولة).



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.