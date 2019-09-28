مصر | "ما تصدقش".. أغنية جديدة لوزارة الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ما تصدقش".. أغنية جديدة لوزارة الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أغنية تحت عنوان :ما تصدقش".

وجاءت الأغنية في إطار توعية الشعب المصري بخطورة الشائعات خاصة من الأبواق الإعلامية الإخوانية، ولبعث رسائل طمأنينة للمصريين، ولإلقاء الضوء على المشروعات الضخمة، ولرصد دور الشرطة في حماية أمن واستقرار البلاد.

يذكر أن آلاف المواطنين تجمعوا بالأمس في المنصة بمدينة نصر، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة المصرية ضد الإرهاب ولرفض كل الدعوات المنادية للتخريب.



الأغنية من غناء: أحمد عفت، إيمان عبدالغني، ومي حسن، وكلمات: وليد دسوقي، وألحان وتوزيع: ياسر ماجد، وستوديو الرسالة:ياسر حسين، وجيتار: مصطفى نصر، وقانون: شادي الجندي، وإيقاعات: ماجد الصواف، ومزمار: سيد الحسيني، وتنفيذ وتريات:مايسترو هشام نبوي.