مصر | مستريح سوهاج الجديد.. استولى على 685 آلاف جنيه من المواطنين بزعم توظيفها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستريح سوهاج الجديد.. استولى على 685 آلاف جنيه من المواطنين بزعم توظيفها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها.
وتبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من (عدد 5 مواطنين - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج) بقيام (مالك محل أجهزة كهربائية - مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج) بتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (685.000 ستمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه مصري) لتوظيفها لهم في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح، وامتنع عن رد أصول المبالغ المالية إليهم بالمخالفة القانون.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأسفرت التحريات عن صحة الواقعة وأضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.
وباستدعاء المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.