مصر | مستريح سوهاج الجديد.. استولى على 685 آلاف جنيه من المواطنين بزعم توظيفها

وتبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من (عدد 5 مواطنين - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج) بقيام (مالك محل أجهزة كهربائية - مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج) بتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (685.000 ستمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه مصري) لتوظيفها لهم في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح، وامتنع عن رد أصول المبالغ المالية إليهم بالمخالفة القانون.

وأسفرت التحريات عن صحة الواقعة وأضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.



وباستدعاء المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.