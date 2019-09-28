مصر | لتقاضيهما رشوة.. سقوط اثنين من موظفي الأحياء في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتقاضيهما رشوة.. سقوط اثنين من موظفي الأحياء في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتعود البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (مالك مطعم "بمحافظة القاهرة") بقيام (مسئول بالحي الكائن بدائرة المطعم ملكه) باستغلال موقعه الوظيفي وطلب مبلغ مالي قدره ( 10 آلاف جنيه) على سبيل الرشوة مقابل الموافقة على تصريح حفر لتوصيل مرفق الغاز للمطعم ملكه.
وأسفــرت التحـريــات عن صحة البلاغ وقيام المتهم بوساطة (موظف آخر بذات الحي) بطلب المبلغ المالي المذكور على سبيل الرشوة.
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة للمساعدات الفنية تم التأكد من صحة البلاغ وإصرار المتحري عنهما على طلب الحصول على مبلغ الرشوة.
وتم ضبط المتهمين حال تقاضيهما مبلغ الرشوة وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفا تفصيلًا بالواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.