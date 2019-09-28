مصر | "بؤر إجرامية" و"أسلحة نارية".. تعرف على جهود "الداخلية" خلال أسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بؤر إجرامية" و"أسلحة نارية".. تعرف على جهود "الداخلية" خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي (بكافة محافظات الجمهورية) أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي ( بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (83 متهم) وبحوزتهم:

(4) قطع سلاح ناري.. عبارة عن (4 فرد محلي، 3 طلقات نارية مختلفة الأعيرة ).

(3) قطع أسلحة بيضاء.

(10) قضايا اتجار بالمواد المخدرة.. بمضبوطات بلغت نحو (3،100 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر– 720 جرام لمخدر الحشيش– 80 جرام لمخدر الهيروين – عدد 52 قرصا مخدرا ).

تنفيذ (3892) حكم قضائي متنوع.

ضبط (1446) قضية متنوعة أخرى.



في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (713) قطعة سلاح نارى..عبارة عن (4 رشاش - 81 بندقية آلية – 130 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 58 طبنجة – 440 فرد محلي الصنع – 2942 طلقة مختلفة الأعيرة – 1624 قطعة سلاح أبيض).



ضبط (2) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ضبط بداخلهما ( رشاش بريتا - 2مسدس- 8 فرد محلي- 146 طلقة نارية مختلفة الأعيرة - أدوات وأجزاء التصنيع). ضبط (2) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ضبط بداخلهما ( رشاش بريتا - 2مسدس- 8 فرد محلي- 146 طلقة نارية مختلفة الأعيرة - أدوات وأجزاء التصنيع). في مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ (429465) حكم قضائى وذلك على النحو التالي:-

(1869) حكما جنائيا.

(152190) حكم حبس.

(216465) حكم غرامة.

(58941) مخالفة. في مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

ضبط (12) تشكيلًا عصابيًا ضموا (41) متهمًا، ارتكبوا (49) حادث سرقة متنوع.

ضبط (200) قضية أحداث.

ضبط (13761) قضية مرافق عامة.

ضبط (8) سيارات مُبلغ بسرقتها.

كشف غموض (38) حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة). تم ضبط مرتكبيها بإجمالي (64) متهمًا. في مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط (266156) مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها (39143 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (435) قيادة تحت تأثير مخدر، (7538) موقف عشوائى، (539) طمس وبدون لوحات معدنية. في مجال الأمن الإقتصادي

القضايا التموينية:

-ضبط (6852 قضية تموينية متنوعة)..جاءت على النحو التالي:-

ضبط (74 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (1913 إسطوانة بوتاجاز).

ضبط (41) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (755783 لترا).

ضبط (6737) قضية تموينية متنوعة، بمضبوطات وزنت (2255،138 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط "379" قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت "303،738" طن، وكذا "110"قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت "31،021" طن).



قضايا التيار الكهربائي:

ضبط (71694) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (47،266،913) جنيه. ضبط (71694) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (47،266،913) جنيه. في مجال قضايا التهرب الضريبي:

ضبط (1219) قضية في مجال الضرائب والرسوم أبرزها: (120) حالة ضرائب عامة، وكذا كشف (36) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة،

(100) قضية فى مجال الجمارك، (375) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، (153) حالة تحرى مدين ولجان فحص، وتنفيذ (427) حكما قضائيا، بلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا (1،207،388،016) مليار ومائتان وسبعة مليون وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف وستة عشر جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها. Advertisements في مجال جرائم الأموال العامة:

أسفرت الجهود عن ضبط (15) قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة "الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى - الإختلاس والإضرار بالمال العام - غسل أموال– كسب غير مشروع".. بقيمة بلغت (299،786،874) مائتان وتسعة وتسعون مليون وسبعمائة وستة وثمانون ألف وثمانمائة وأربعة وسبعون جنيهًا مصريًا، (213،040) مائتان وثلاثة عشر ألف وأربعون من العملات الأجنبية المختلفة. قضايا النقل والمواصلات:

ضبط (967) قضية متنوعة أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة أسلحة نارية وذخائر، وسلاح أبيض– أموال عامة – تسول– حيازة مواد مخدرة - إتصالات وبريد – باعة جائلين – قضايا متنوعة) بالإضافة إلى ضبط (3 تشكيلات عصابية، ضموا (6) متهمين إرتكبوا (4) وقائع "نشل – إختلاس ". قضايا المصنفات:

ضبط (150) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية. قضايا المسطحات المائية:

ضبط (911) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية أبرزها قضايا (صيد مخالف – لنشات ومراكب مخالفة – غزل مخالف – جوابى مخالفة )، (1244) قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (888) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدي بالردم)، (261) قضية فى مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية، (50) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (116) لنش وباخرة سياحية. في مجال مكافحة المخدرات

ضبط (1103) قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها (1192) متهما.. وبحوزتهم الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (339،518 كيلو جرام).

كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (410،600 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (1،228 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (16،867 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (1،980 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (8،113 كيلو جرام).

عدد (46635) قرص مخدر مختلف الأنواع. في مجال أمن الموانئ

ضبط (31) قضية تهريب، (140) قضية متنوعة (مخالفات مرورية، دخول الدائرة الجمركية، حيازة أسلحة نارية وذخائر). في مجال الأمن السياحي

ضبط (2831) قضية ومخالفة فى مجالات (الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدى على أرض آثار، حيازة قطع آثرية).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

