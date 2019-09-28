مصر | أسرة الشاب المنتحر بدار السلام: "مقدرش يسدد قرض بـ5000 جنيه.. فشنق نفسه"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسرة الشاب المنتحر بدار السلام: "مقدرش يسدد قرض بـ5000 جنيه.. فشنق نفسه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت نيابة دار السلام، إلى أسرة شاب أقدم على على الانتحار شنقا بسبب تعثره في سداد قرض قيمته 5000 آلاف جنيه، حيث قالوا في التحقيقات إن نجلهم كان يعاني من أزمة نفسية لفترة بسبب مروره بأزمة مالية اضطرته لاقتراض 5000 آلاف جنيه وعند ميعاد سداد المبلغ عجز عن سداده ودخل في حالة نفسة وقام بالانتحار بشنق نفسه داخل منزله، وأنه كان حسن السمعة والسيرة.

وكما أمرت النيابة في وقت سابق بتشريح جثة المجني عليه وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وأسبابها وحدوثها والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وطالبت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

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وتبين من مناظرة النيابة للجثة أنها لرجل أربعيني ولا توجد بها أي إصابات أو كدمات أو علامات ظاهرية بالجسم وأن الجثة بكامل ملابسها، ولا يوجد شبه جنائية بالحادث

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تلقي العميد محمد علام، مأمور قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالي، مفاده، انتحار عامل يدعى "محمود حسين"، 40 سنة،، ومقيم بمنطقة عزبة خيرالله، دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم وسام عطية، وبإجراء التحريات تبين دخول الضحية في أزمة مالية وتعثره في سدادها ما جعله يقدم على الانتحار وشنق نفسه داخل مسكنه، ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث، وأخطر اللواء محمد منصور مسساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.