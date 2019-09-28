مصر | أسرة الشاب المنتحر بدار السلام: "مقدرش يسدد قرض بـ5000 جنيه.. فشنق نفسه"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسرة الشاب المنتحر بدار السلام: "مقدرش يسدد قرض بـ5000 جنيه.. فشنق نفسه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكما أمرت النيابة في وقت سابق بتشريح جثة المجني عليه وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وأسبابها وحدوثها والتصريح بالدفن عقب ذلك.
وطالبت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.
وتبين من مناظرة النيابة للجثة أنها لرجل أربعيني ولا توجد بها أي إصابات أو كدمات أو علامات ظاهرية بالجسم وأن الجثة بكامل ملابسها، ولا يوجد شبه جنائية بالحادث
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تلقي العميد محمد علام، مأمور قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالي، مفاده، انتحار عامل يدعى "محمود حسين"، 40 سنة،، ومقيم بمنطقة عزبة خيرالله، دائرة القسم.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم وسام عطية، وبإجراء التحريات تبين دخول الضحية في أزمة مالية وتعثره في سدادها ما جعله يقدم على الانتحار وشنق نفسه داخل مسكنه، ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث، وأخطر اللواء محمد منصور مسساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.