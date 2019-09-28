أخبار مصر | حزب الحرية المصري يحذر "فيس بوك " من احتضان الإرهابيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الحرية المصري يحذر "فيس بوك " من احتضان الإرهابيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حزب الحرية المصري، تضرر المؤسسات الإعلامية المصرية من منصات التواصل الاجتماعي وفى مقدمتها أداء فيس بوك واحتضانه التام لكل ماتقوم بنشره قنوات ومواقع و منصات الجماعة الإرهابية من تحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها وعلى رأسها القوات المسلحة المصرية.

وقال حزب الحرية المصرى فى بيان له أصدره اليوم برئاسة الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب انه على الرغم من الكذب والتدليس والفبركة وبث الإشاعات والأكاذيب والسموم ضد مصر وقائدها ومؤسساتها بل ومخالفه كل ما تبثه هذه المنصات من سموم لقوانين النشر المعلنة من قبل "فيس بوك" نفسه تجد هذه المنشورات المسمومة كل الدعم و الأولوية والنشر والدعم في حين لا تجد المؤسسات الإعلامية المصرية رغم التزامها التام بتلك القوانين المعلنة إلا الحذف المباشر والفوري من إدارة فيسبوك .

وأكد حزب الحرية المصري انه يدرك أهميه الإعلانات والتمويل والمكاسب المادية لشركة فيسبوك إلا أنه ينأى به أن يكون دمية في يد أجهزة مخابرات الدول الحاضنة والداعمة للإرهاب أو أن يكون المنصة الرئيسية للإرهابيين وداعميهم أو منصة للتحريض على جيش دولة مستقلة ذات سيادة وطالب حزب الحرية المصري من شركة فيس بوك الانتباه وتصحيح الأوضاع بما يليق بتفاعل ما يقرب من 50 مليون مصري معها جعلوا منها أكبر منصات التواصل الاجتماعي في أكبر أسواق العالم.. مصر .

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مع الإسراع الفوري في الالتزام بما يجب العمل به من معايير عادلة ونزيهة حتى تحتفظ بمصداقيته وحتى تسمح لها الدولة المصرية وقبلها الشعب المصري بأن تستمر في الاحتفاظ بهذه المكانة.

وأكد حزب الحرية المصري انه يعي تماما أن الدولة المصرية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يجري وتملك من أدواتها التشريعية وغيرها ما يحفظ لها حقوقها وما يمكنها من تحجيم نشاط اي منصة ايا كانت يثبت لها عدم عدالتها واحتضانها للإرهاب ومموليه وتصمم على الاستهانة بالدولة المصرية ومؤسساتها، وعلى رأسها دره التاج وشرف وعزه البلاد القوات المسلحة المصرية الباسلة.