أخبار مصر | محافظ القاهرة ووزير الشباب يتفقدان مشروع "أهالينا 2" بحي السلام أول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة ووزير الشباب يتفقدان مشروع "أهالينا 2" بحي السلام أول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مشروع اهالينا (2) بمدينة السلام، وهو احد المشروعات السكنية الجديدة التى تقيمها المحافظة لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الأولى والثانية، والذى يتم انشاءه بالتعاون وبإشراف المنطقة المركزية العسكرية.

ويضم المشروع الذى يقام على مساحة 15 فدان 36 عمارة (1400 وحدة سكنية) منهم 12 عمارة عبارة عن ارضى و9 طوابق، و24 عمارة اخرى مكونة من أرضى 12 طابق، ومساحة الوحدة السكنية 90 م2 عبارة عن ثلاثة غرف وصالة، بالإضافة الى 176 محل تجارى بمساحة 45م2 للمحل وإنشاء 4 مولات تجارية، كما يضم المشروع مركز شباب نموذجى يشمل مبنى اجتماعى وآخر ادارى وملعبين خماسى وحمام سباحة، ويشمل المشروع مسجد وكنيسة ومدرسة تضم 28 فصل ومركز طبى، وخزان مياه يسع لـ 1400م3 للطوارئ وتغذية المشروع وحنفيات الحريق.

وقد بلغت نسبة التنفيذ فى المشروع فيما يخص الانشاءات الخرسانية والمعمارية حوالى 47%.

كما تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أمس أول الخميس، أعمال التطوير الجارية بالحديقة الواقعة أسفل كوبري المطار بطريق العروبة، والذي يعد من أهم وأشهر المحاور الرئيسية بالقاهرة نظرًا لمرور زوار القاهرة به ذهابًا وإيابًا.

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وقامت أجهزة حي النزهة بتطوير الحديقة ورفع كفائتها وإضافة لمسة جمالية للطريق من طلاء أسفل جسم الكوبري ووضع بردورات تجميلية، مع تكثيف أعمال الانارة مع إنارة جسم الكوبري من أسفل وتزيين الأشجار بأفرع إنارة لإضائتها ليلًا، وإنشاء أحواض زهور وتهذيب وتقليم الأشجار والعناية بالمسطح الأخضر مع إضافة مقاعد جلوس للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير كافة المحاور الرئيسية بها وإظهار العاصمة بالمظهر اللائق بها، وتعزيز الطرق أسفل الكباري، وخاصة أن طريق المطار يعد محورًا هامًا.

ورافق المحافظ في جولته ابراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، وعادل أبو حديد رئيس هيئة النظافة، وعدد من قيادات المحافظة.