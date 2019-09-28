أخبار مصر | شاهد.. أولى الرحلات المدرسية تصل إلى المتحف المصري الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. أولى الرحلات المدرسية تصل إلى المتحف المصري الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل المتحف المصري الكبير صباح اليوم أول زيارة مدرسية، حيث استضاف طلاب مدرسة الأهرام للتعليم الأساسي، وتعتبر هي الأولى لتعريف الطلاب بالمتحف الكبير بناءً على توجيهات وزير الآثار.

وخلال الزيارة تجول الطلاب بين معامل ترميم المتحف، وشاهدوا تعامل المرمم المصري مع الكنوز الأثرية بحرفية وإتقان وحرص، وذلك لترميمها وإعدادها للعرض.

وأبدى التلاميذ سعادتهم بالزيارة، والتي تضمنت ورشة رسم صنعوا خلالها أشكال تاريخية بالصلصال، وهي مستوحاة من جولتهم بالمتحف.

وقامت جيهان نبيل زكي من العلاقات العامة الدولية بمصاحبة الأطفال، حيث شرحت لهم ما مروا به وأجابت على تساؤلاتهم، وأشارت إلى أنهم في المستقبل سيصبحون أصدقاء المتحف، وتجمع التلاميذ عند تمثال رمسيس الثاني، والتقطوا الصور التذكارية مع اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة به.

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وكما استمع التلاميذ لشرح من مها حنفي من العلاقات الدولية عن المتحف وخطة إنشائه وقاعات العرض وعددها، كما استمعوا لحكاية عن جدهم رمسيس الثاني والأحداث التي وقعت في عهده الذي يعد جزءًا هامًا من تاريخ مصر القديمة.

ويضم المتحف ما يقرب من 18 معملًا للترميم، أبرزهم معامل ترميم القطع الحجرية الصغيرة، ومعامل ترميم الأخشاب، وتستضيف الأخيرة عدد من القطع الأثرية لمجموعة الملك توت عنخ آمون أبرزها التابوت الخشبي المذهب الكبير الخاص بالملك والمنقول حديثًا من مقبرته في الأقصر إلى المتحف.

ويطل المتحف على هضبة أهرامات الجيزة، وأهرام الجيزة تقع على هضبة الجيزة في محافظة الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل، بنيت قبل حوالي 25 قرنا قبل الميلاد، ما بين 2480 و2550 ق، م وهي تشمل ثلاثة أهرام هي خوفو، خفرع ومنقرع، وهي مقابر ملكية كل منها يحمل اسم الملك الذي بناه وتم دفنه فيه، والبناء الهرمي هنا هو مرحلة من مراحل تطور عمارة المقابر في مصر القديمة.

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