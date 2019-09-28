أخبار مصر | مصر الأول عربيًا وإفريقيًا بانتخابات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر الأول عربيًا وإفريقيًا بانتخابات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حيث اسفرت نتائج الانتخابات على حصول مصر علي المركز الأول عربيًا وافريقيا بـ(154) صوت من إجمالي(167) صوتا للدول الأعضاء وهو ما يعزز صدارتها بين الدول العربية والإفريقية بمنظمة الايكاو.
وبهذه المناسبة أكد الفريق يونس المصرى أن هذا الفوز جاء تأكيدًا لما تحظى به مصر من مكانة عريقة على المستويين الاقليمي والدولي في مختلف المجالات وخاصة في مجال النقل الجوى.
وأكد المصري على أن هناك تعاون وثيق بين قطاع الطيران المصري ومنظمة الايكاو في مجال سلامة وأمن الطيران المدنى، إذ تمتثل مصر لقواعد وتوصيات وتشريعات المنظمة كما تتبنى كافة المبادرات الصادرة عنها وتدعمها بكافة الوسائل الفنية من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية لسلامة وأمن الطيران الدولي والنمو المستدام للنقل الجوي.
ويذكر أن وفد وزارة الطيران المدني المصري الذي شارك في اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة الإيكاو يضم الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني والطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والسفير أحمد أبو زيد سفير مصر بكندا، كما شارك وفود من 192 دولة من دول أعضاء المنظمة بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية والجهات العاملة في قطاع الطيران المدني في العالم.
الجدير بالذكر أن مجلس المنظمة يضم 36 عضوا من بين ١٩٣ دولة أعضاء بالمنظمة وينقسم المجلس إلى ثلاث فئات الفئة الأولي تمثل الدول المصنعة للطائرات وأجزائها، الفئة الثانية منها مصر فتضم الدول التي لها تقدم أكبر الإسهامات في مجال الملاحة الجوية الدولية، والفئة الثالثة تضم دولا عن مناطق العالم الجغرافية.