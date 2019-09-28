أخبار مصر | اختتام فعاليات التدريب البحرى المشترك "الموج الأحمر ٢" بالسعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختتام فعاليات التدريب البحرى المشترك "الموج الأحمر ٢" بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت فعاليات التدريب البحرى المشترك (الموج الأحمر ٢) بمشاركة كلاً من مصر والسعودية والأردن والسودان واليمن وجيبوتى والذى استمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية .

واشتملت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ بياناً عملياً على اقتحام إحدى الجزر الساحلية تحت ستر عناصر القوات الجوية التى نفذت التمهيد النيرانى، فضلاً عن تقديم المعاونة الجوية من خلال استطلاع ساحل الجزيرة وتنفيذ الإبرار الجوى وإسقاط عناصر القوات الخاصة البحرية على سطح الجزيرة بواسطة طائرات الهيلكوبتر المختلفة الطرازات .

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كذلك التدريب على التصدى لهجوم الزوارق السريعة والطائرات المسيرة باستخدام أنظمة التشويش والحرب الإلكترونية، والتدريب على أعمال البحث والإنقاذ وتنفيذ تمرين حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها ، والتدريب على أعمال الإمداد بالوقود، وتبادل أسطح الهل بين الوحدات المصرية والسعودية وحماية سفينة ذات شحنة هامة، والتدريب على الرمايات بالذخيرة الحية من أوضاع الرمى المختلفة، وتنفيذ معركة تصادمية بالبحر، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة، أظهرت مدى التجانس والتنسيق بين الوحدات المشتركة فى التدريب ومدى قدرتها على اتخاذ أوضاعها الهجومية والدفاعية التى تمكنها من التعامل مع الأهداف المختلفة، كما تم تنفيذ قفز مظلى لمجموعات القفز الحر حاملين أعلام الدول المشاركة فى التدريب .

يأتى التدريب "الموج الأحمر ٢" فى ضوء تنامى الأهمية الإستراتيجية لمنطقة البحر الأحمر وتأكيداً على مدى ما وصلت إليه القوات المسلحة للدول المشتركة من انسجام وتوافق يظهر مدى تفوقها وقدرتها على تنسيق التعاون العسكرى فى كافة المجالات وخاصة فى مجال الأمن البحري .

حضر المرحلة الختامية للتدريب الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية والفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلى رئيس هيئة الأركان العامة السعودية ورؤساء أركان الدول المشاركة وعدد من قادة القوات المسلحة للدول المشتركة فى التدريب .