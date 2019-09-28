أخبار مصر | "كبسة".. رئيس حي الزيتون يلقن طلاب المدارس الهاربين درسا قاسيا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كبسة".. رئيس حي الزيتون يلقن طلاب المدارس الهاربين درسا قاسيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد اللواء أشرف بهجت رئيس الحي الزيتون والأجهزة التنفيذية، حملة لغلق أحد المقاهي أمام مدرسة الزيتون التجارية بشارع المسيري، لوجود عدد من الطلاب بها هاربين من المدرسة، أثناء فترة الدراسة الصباحية.

جاء ذلك في إطار مجموعة الحملات المستمرة، لرئيس حي الزيتون اللواء أشرف بهجت، للقضاء على ظاهرة المقاهي ومحلات البلاستيشن غير المرخصة، تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد 2019- 2020.

وفي فيديو نشرته الصفحة الرسمية ليوميات رئيس الحي الزيتون، وبخ اللواء أشرف بهجت صاحب المقهى، قائلًا "هيستفادوا ايه الطلاب لما يقعدوا على القهوة ويشربوا شيشة وسجاير في سن 13و 14 سنة"، موجهًا كلمته للطلاب، العيب مش عليكو العيب على اللي سايبنكو تقعدوا على القهاوي".

وأضاف "البلد لسة بتبني وهناك ناس لسه بتشارك في خيانة البلد"، حيث أمر اللواء أشرف بهجت بغلق وتشميع المقهي في الحال.

وناشد رئيس الحى الطلبة بأن يكونوا حرصين على مستقبلهم وعدم إهداره على المقاهي ومحلات البلاستيشن.

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وفي هذا الصدد، شن اللواء أيمن بهجت رئيس حي الزيتون، حملة على جميع مقاهي الحي وسيبرات لإغلاقها، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح "بهجت"، أنه تم غلق 6 محلات بلاستيشن غير مرخصة، بالحي كما يسرقون التيار الكهربائي، وأشار رئيس حي الزيتون إلى أن هذه الحملة تأتي من أجل الحفاظ على طلاب مدارس الحي وعدم إهدار أوقاتهم.

وفي نفس الإطار، قاد اللواء أشرف بهجت، رئيس حي الزيتون، حملة بمحيط المدارس لرصد مقاهى النت التى تستقبل تلاميذ المدارس، وأسفرت الحملة عن غلق مقهى نت بشارع السعادة، حفاظا على حضور الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد رئيس حى الزيتون، أنه تم غلق وتشميع السايبر لإدارته بدون ترخيص وسرقة التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن مثل هذه الأماكن تعرض مستقبل الطلاب للخطر وتهدده، وعلى كل مواطن الإبلاغ عنها للحفاظ على أبنائنا.

من ناحية أخرى قاد حى الزيتون حملة لرفع الإشغالات وفتح الرصيف للمشاة ورفع الباعة الجائلين بشوارع " نصوح - جسر السويس - سليم الأول - شارع الزيتون - ترعة الجبل - سنان - ابن الحكم".