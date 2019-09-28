أخبار مصر | تحفة أثرية.. تعرف على قصر الأمير يوسف كمال المقرر افتتاحه غدًا بقنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحفة أثرية.. تعرف على قصر الأمير يوسف كمال المقرر افتتاحه غدًا بقنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الأمير يوسف كمال هو أحد أمراء أسرة محمد علي باشا، والمشهورة بالأسرة العلوية، وقد اعتنى بالصعيد حيث بنى قصرًا في منطقة نجع حمادي، والذي يعتبر درة بي آثار العصر الحديث وقصور أسرة محمد علي.

تعرض القصر لإهمال كبير خلال السنوات السابقة، وقامت وزارة الآثار بإطلاق مشروع ترميم شامل للقصر، لمعالجة المشكلات الإنشائية والزخرفية فيه، وعبر الأسطر القليلة القادمة نتعرف على القصر.

تحفة أثرية تطل على النيل



قصر الأمير يوسف كمال يعتبر أحد التحف الأثرية التي ترمها لنا عصر أسرة محمد علي بما يضمه من مقتنيات ومشغولات سواء خشبية أو زجاجية أو معدنية، فالقصر على سبيل المثال يضم محرابين غاية في الروعة، وهما خشب مذهب، وكذلك أسقف القصر تعتبر تحفة فنية بزخافها النباتية والهندسية والكتابية. قصر الأمير يوسف كمال يعتبر أحد التحف الأثرية التي ترمها لنا عصر أسرة محمد علي بما يضمه من مقتنيات ومشغولات سواء خشبية أو زجاجية أو معدنية، فالقصر على سبيل المثال يضم محرابين غاية في الروعة، وهما خشب مذهب، وكذلك أسقف القصر تعتبر تحفة فنية بزخافها النباتية والهندسية والكتابية. ويطل قصر الأمير يوسف كمال على النيل بطراز معماري متفرد غير مكرر بين قصور الأسرة العلوية، وسيصبح بعد افتتاحه غدًا بحضور وزير الآثار أحد معالم الجذب السياحي لمحافظة قنا. Advertisements مهندس القصر أنطونيو لاشياك



ولو تحدثنا عن تاريخ القصر فهو مملوك للأمير يوسف كمال أحد أعضاء الأسرة العلوية، وبدأ البناء عام 1908 واستمر لمدة 13 عاما، وأشرف على كل مراحل البناء المهندس أنطونيو لاشياك والملقب بمهندس السرايات الخديوية حينها، وفي عام 1988 صدر قرار بتسجيل القصر في عداد الآثار الإسلامية. ولو تحدثنا عن تاريخ القصر فهو مملوك للأمير يوسف كمال أحد أعضاء الأسرة العلوية، وبدأ البناء عام 1908 واستمر لمدة 13 عاما، وأشرف على كل مراحل البناء المهندس أنطونيو لاشياك والملقب بمهندس السرايات الخديوية حينها، وفي عام 1988 صدر قرار بتسجيل القصر في عداد الآثار الإسلامية. القصر ذو طابع إسلامي