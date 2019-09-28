أخبار مصر | تحفة أثرية.. تعرف على قصر الأمير يوسف كمال المقرر افتتاحه غدًا بقنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحفة أثرية.. تعرف على قصر الأمير يوسف كمال المقرر افتتاحه غدًا بقنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعرض القصر لإهمال كبير خلال السنوات السابقة، وقامت وزارة الآثار بإطلاق مشروع ترميم شامل للقصر، لمعالجة المشكلات الإنشائية والزخرفية فيه، وعبر الأسطر القليلة القادمة نتعرف على القصر.
تحفة أثرية تطل على النيل
قصر الأمير يوسف كمال يعتبر أحد التحف الأثرية التي ترمها لنا عصر أسرة محمد علي بما يضمه من مقتنيات ومشغولات سواء خشبية أو زجاجية أو معدنية، فالقصر على سبيل المثال يضم محرابين غاية في الروعة، وهما خشب مذهب، وكذلك أسقف القصر تعتبر تحفة فنية بزخافها النباتية والهندسية والكتابية.
ويطل قصر الأمير يوسف كمال على النيل بطراز معماري متفرد غير مكرر بين قصور الأسرة العلوية، وسيصبح بعد افتتاحه غدًا بحضور وزير الآثار أحد معالم الجذب السياحي لمحافظة قنا.
مهندس القصر أنطونيو لاشياك
ولو تحدثنا عن تاريخ القصر فهو مملوك للأمير يوسف كمال أحد أعضاء الأسرة العلوية، وبدأ البناء عام 1908 واستمر لمدة 13 عاما، وأشرف على كل مراحل البناء المهندس أنطونيو لاشياك والملقب بمهندس السرايات الخديوية حينها، وفي عام 1988 صدر قرار بتسجيل القصر في عداد الآثار الإسلامية.
القصر ذو طابع إسلامي
مساحتة القصر الأصلية 10 أفدنة، ولكن بمرور الزمن اقتطعت منه مساحات لصالح عدد من الجهات الحكومية، منا أبدل في ملامحه المعمارية والتاريخية، ويضم القصر مبنى استقبال امعروف بالسلاملك، ومبنى إقامة المعروف بالحرملك.
ويضم القصر عدد كبير من الحجرات منها حجرة للطعام ومطبخ وحجرات للمعيشة، ويغلب على تصاميم القصر المعمارية ونقوشه الزخرفية الطابع الإسلامي، ممتزجًا بالتأثير الأوروبية، كما هو المعتاد في قصور الأسرة العلوية.