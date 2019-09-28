أخبار مصر | فرج عامر: دور الأئمة مساندة جهود صقور الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهابيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: دور الأئمة مساندة جهود صقور الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهابيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتصدى 120 ألف إمام تابعين لوزارة الأوقاف، لمعركة تزييف الوعي وحتمية الحفاظ على الأوطان وكشفهم لأكاذيب وسموم جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة وتأكيدهم بان هذه الجماعات الإرهابية تقود حرب تزييف الوعي ضد المصريين مطالبتهم من الشعب المصرى العظيم الحفاظ على الوطن وعدم الانصياع وراء دعواتهم المشبوهة.

وقال عامر، إن الخطبة الموحدة في أكثر 120 ألف مسجد بالجمهورية وجهت صفعة قوية ضد جماعات التطرف والإرهاب والإفساد والتخريب وان هذه الجماعات لا تأتي بخير وأنها عبء على الدين والوطن وأن أتباع هذه الجماعات الضالة المنحرفة يخونون الدين والوطن وان هذه الجماعات الضالة وقعت في براثن الخيانة والعمالة من جهة، واحترفت الكذب والافتراء والعمل على بث الشائعات وترويجها ظلما وزورا من جهة أخرى.

ووجه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، التحية لجنيه الأئمة المصريين لحرصهم على توعية المصريين ومطالبتهم بالوقوف صفا واحدا في وجه هذه الجماعات المارقة وتعريته وكشف هذه الجماعات ى أمام العالم أجمع وتأكيدهم أن التستر على أي شخص مجرم من دعاة التخريب مشاركة في التخريب والإفساد من جهة وخيانة للدين والوطن.

من جهة أخرى مؤكدا أن دور الأئمة والدعاة لا يقل أهمية عن جهود صقور وبواسل القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية فى مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود بجميع صوره وأشكاله.

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كما طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فى استمرار دور الأئمة والدعاة فى مواجهة الأفكار الإرهابية والتكفيرية التى تبثها جماعة الإخوان الإرهابية من خلال استمرار دور وزارة الأوقاف فى سياستها فى تجديد الخطاب الدينى.

من جانبه، قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الاحتفالات التي قام بها الشعب المصري لتأييد قيادته السياسية ومؤسسات الدولة، تأتي بمثابة صفعة قوية على وجوه أعضاء تنظيم جماعة الإخوان وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية وأيضًا صفعة قوية على وجوه الأنظمة التي تمول وتشجع وتسلح وتأوي الإرهاب والإرهابيين على أراضيها.

وأوضح متولي، أنه فى الوقت الذي خرجت فيها دعاوى فوضوية تهدد الدولة المصرية، قرر الشعب المصري توجيه رسالة إلى العالم أجمع بدعم الدولة المصرية والجيش والشرطة ضد المحاولات التي تجري بين الحين والآخر لإثارة الفتنة وعرقلة الجهود التي تبذل للإصلاح الاقتصادي في مصر، خاصة بعدما بدأنا مرحلة جنى ثمار المشروعات القومية.

وأشار النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن تظاهرات الحب التي تشهدها مصر حاليا، وواشنطن قبل أيام تؤكد مدى حب المصريين وارتباطهم بالرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أنقذ مصر والمنطقة العربية من مخطط أهل الشر، والجماعات الظلامية التي كانت تريد تقسيم الدول ونشر روح العداء والكراهية بين أبناء الوطن الواحد.